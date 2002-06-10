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QRZ.RU > Схемы и документация > Источники питания > Зарядные устройства

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Зарядные устройства - список схем

Просмотр всех схем в категории Зарядные устройства
Всего 208 записей. Показано 1—208
#НазваниеРазмерСкачаноДата
1Alinco EDC-64 Ni-Cd battery charger1069121.03.2009
2Автоматическая подзарядка аккумуляторов.3112416.06.2003
3Автоматическая подзарядка аккумуляторов. 1855826.03.2006
4Автоматическая приставка к зарядному устройству для авто аккумулятора 239016.11.2016
5Автоматическое зарядно-пусковое устройство для автомобильного аккумулятора 281416.11.2016
6Автоматическое зарядное и восстанавливающее устройство (0-10А) 388616.11.2016
7Автоматическое зарядное устройство 187116.11.2016
8Автоматическое зарядное устройство + режим десульфатации для аккумулятора 303116.11.2016
9Автоматическое зарядное устройство для кислотных аккумуляторов 233416.11.2016
10Автоматическое зарядное устройство на микросхеме К561ЛЕ5 207416.11.2016
11Автоматическое зарядное устройство с бестрансформаторным питанием 191116.11.2016
12Автоматическое импульсное зарядное устройство для аккумуляторов 12В 242216.11.2016
13Автоматическое малогабаритное универсальное зарядное устройство для 6 и 12 вольтовых аккумуляторов5516017.09.2005
14Автоматическое устройство длязарядки аккумуляторов. 1838117.09.2002
15Бестрансформаторное зарядное устройство для аккумулятора 185916.11.2016
16Бестрансформаторный блок питания большой мощности для любительского передатчика 163016.11.2016
17Бестрансформаторный блок питания на полевом транзисторе (BUZ47A) 146916.11.2016
18Бестрансформаторный блок питания с регулируемым выходным напряжением 162916.11.2016
19Бестрансформаторный стабилизированный источник питания на КР142ЕН8 133616.11.2016
20Блок питания 0-12В/300мА 145116.11.2016
21Блок питания 1-29В/2А (КТ908) 167216.11.2016
22Блок питания 12В 6А (КТ827) 196516.11.2016
23Блок питания 60В 100мА 91616.11.2016
24Блок питания Senao-5681044188911.07.2016
25Блок питания Senao-8681116200911.07.2016
26Блок питания автомобильной радиостанции (13.8В, ЗА ) 58616.11.2016
27Блок питания для аналоговых и цифровых микросхем 45516.11.2016
28Блок питания для ионизатора (Люстра Чижевского) 63616.11.2016
29Блок питания для персонального компьютера «РАДИО 86 РК» 55316.11.2016
30Блок питания для телевизора 250В 69216.11.2016
31Блок питания на ТВК-110 ЛМ 5-25В/1А 58716.11.2016
32Блок питания с автоматическим зарядным устройством на компараторе 60516.11.2016
33Блок питания с гасящим конденсатором 60816.11.2016
34Блок питания СИ-БИ радиостанции (142ЕН8, КТ819) 67816.11.2016
35Блок питания Ступенька 5 - 9 - 12В на ток 1A 52516.11.2016
36Блок питания усилителя ЗЧ (18В, 12В) 43016.11.2016
37ВСА-5К, ВСА-111К2562030314.03.2010
38Выпрямители для получения двуполярного напряжения 3В, 5В, 12В, 15В и других 85216.11.2016
39Выпрямитель для питания конструкций на радиолампах (9В, 120В, 6,3В) 41816.11.2016
40Выпрямитель с малым уровнем пульсаций 58616.11.2016
41Высококачественный блок питания на транзисторах (0-12В) 92316.11.2016
42Высокоэффективное зарядное устройство для аккумуляторов 81316.11.2016
43Высокоэффективное зарядное устройство для батарей2194522.11.2004
44Два бестрансформаторных блока питания 55316.11.2016
45Двуполярный источник питания 12В/0,5А (К142ЕН1Г,КТ805) 50116.11.2016
46Двуполярный источник питания для УНЧ на TDA2030, TDA2040 (18В) 55116.11.2016
47Зарядка аккумуляторов с помощью солнечных батарей4757403.02.2003
48Зарядно-пусковое уст-во "Импульс ЗП-02"6741995514.08.2009
49Зарядно-пусковое устройство Старт УПЗУ-У3180216811.03.2017
50Зарядно-пусковое устройство-автомат для автомобильного аккумулятора 12В 140316.11.2016
51Зарядно-разрядное устройство для аккумуляторов емкостью до 55Ач 106116.11.2016
52Зарядное устройство91921612.07.2007
53Зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторов 72316.11.2016
54Зарядное устройство "КЕДР-АВТО"72218305.10.2009
55Зарядное устройство HAMA TA03C397390307.10.2016
56Зарядное устройство \"Квант\"411388022.10.2008
57Зарядное устройство \"Рассвет-2\"11920023.12.2009
58Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора3108221.04.2006
59Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора 88616.11.2016
60Зарядное устройство для аккумулятором с током заряда 300 мА 49616.11.2016
61Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов (0,5 -1А/ч) 57216.11.2016
62Зарядное устройство для никель-кадмиевых и никель-металлогидридных аккумуляторов4016304.05.2009
63Зарядное устройство для фонарей ФОС-1451063703.12.2006
64Зарядное устройство до 5 А.311424110.02.2009
65Зарядное устройство на основе импульсного инвертора (К1114ЕУ4, КТ886) 61416.11.2016
66Зарядное устройство с таймером для Ni-Cd аккумуляторов 46016.11.2016
67Зарядное устройство с температурной компенсацией 53816.11.2016
68Зарядное устройство шуруповёрта P.I.T.466317914.07.2016
69Звуковой индикатор разряда 12V аккумулятора1438415.10.2002
70Измеритель заряда для автомобильного аккумулятора 66816.11.2016
71Импульсные источники питания на микросхемах и транзисторах 100716.11.2016
72Импульсные источники питания, теория и простые схемы 191716.11.2016
73Импульсный блок питания 5В 0,2А 70516.11.2016
74Импульсный блок питания на транзисторах и таймер на КР512ПС10 (12В-1,2А) 43116.11.2016
75Импульсный блок питания УМЗЧ мощностью 800Вт (ЛА7, ЛА8, ТМ2, КП707В2) 70016.11.2016
76Импульсный блок питания УНЧ 4х30В 200Вт 69516.11.2016
77Импульсный источник питания (5В 6А) 44016.11.2016
78Импульсный источник питания на 40 Вт 47416.11.2016
79Импульсный источник питания на микросхеме КР1033ЕУ10 (27В, 3А) 35716.11.2016
80Импульсный источник питания с полумостовым преобразователем (КР1156ЕУ2) 58516.11.2016
81Импульсный источник питания УМЗЧ (60В) 47316.11.2016
82Импульсный сетевой блок питания 9В 3А (КТ839) 53816.11.2016
83Импульсный сетевой блок питания УМЗЧ 2х25В, 20В, 10В 48716.11.2016
84Индикатор ёмкости батарей 58016.11.2016
85Интеллектуальное зарядное устройство1494989022.09.2008
86Источник питания 14В 12А (завод "Фотон", Ташкент)1321132011.07.2016
87Источник питания для автомобильного трансивера 13В 20А 65216.11.2016
88Источник питания для гибридного (лампы, транзисторы) трансивера 38716.11.2016
89Источник питания для детских электрофицированных игрушек 12В 42316.11.2016
90Источник питания для измерительного прибора на микросхемах 44216.11.2016
91Источник питания для измерительных приборов 46816.11.2016
92Источник питания для компьютера 48516.11.2016
93Источник питания для логических микросхем (5В) 40316.11.2016
94Источник питания для трехвольтовых аудиоплейеров 40916.11.2016
95Источник питания для часов на БИС 44016.11.2016
96Источник питания на базе импульсного компьютерного БП (5-15В, 1-10А) 74816.11.2016
97Источник питания повышенной мощности 12В 20А (142ЕН5+транзисторы) 76416.11.2016
98Источник питания повышенной мощности 14 В, 100 Ватт 54316.11.2016
99Источник питания с плавным изменением полярности +/- 12В 50516.11.2016
100Источник питания со стабилизацией на UL7523 (3В) 45916.11.2016
101Источники питания для варикапа 41416.11.2016
102Квазирезонансные преобразователи с высоким КПД 54916.11.2016
103Кедр-М781552318.11.2007
104Комбинированный блок питания 0-215В/0-12В/0,5А 55616.11.2016
105Комбинированный лабораторный блок питания 4-12V/1.5A (К140УД6,КП901) 59016.11.2016
106Конденсаторно-стабилитронный выпрямитель 49816.11.2016
107Лабораторный блок питания для рабочего места (3-18В 4А) 63716.11.2016
108Лабораторный блок питания с регулируемым напряжением от 5 до 100В (0,2А) 65116.11.2016
109Лабораторный источник питания на микросхеме LM324 (0-30 В, 1 А) 59316.11.2016
110Малогабаритное универсальное зарядное устройство для аккумуляторов 56816.11.2016
111Маломощный источник питания (9В, 70мА) 39216.11.2016
112Маломощный конденсаторный выпрямитель с ШИМ стабилизатором 57516.11.2016
113Маломощный регулируемый двуполярный источник питания (LM317, LM337) 38616.11.2016
114Маломощный сетевой блок питания (9В) 62616.11.2016
115Маломощный сетевой источник питания - выпрямитель на 9В 40016.11.2016
116Миниатюрный импульсный блок питания 5...12 В 64416.11.2016
117Миниатюрный импульсный сетевой блок питания 5В 0,5А 56816.11.2016
118Миниатюрный сетевой блок питания (5В, 200мА) 32916.11.2016
119Мощный блок питания для усилителя НЧ (27В/3А) 47216.11.2016
120Мощный блок питания на напряжение 5-35В и ток 5A-30A и более (LM338, 741) 109816.11.2016
121Мощный импульсный блок питания для УНЧ (2х50В, 12В) 52116.11.2016
122Мощный источник питания на составных транзисторах 0-15В 20А (КТ947, КТ827) 89416.11.2016
123Мощный лабораторный источник питания 0-25В, 7А 79616.11.2016
124Мощный электронный сетевой трансформатор для магнитолы и радиостанции на 12В 55016.11.2016
125Обзор схем восстановления заряда у батареек 63916.11.2016
126Однополярный источник питания УНЧ (40В) 38616.11.2016
127Питание будильника 1,5В от сети 220В 55116.11.2016
128Питание микроконтролерных устройств от сети 220В 49416.11.2016
129Питание микроконтроллеров от сети 220В через трансформатор 44316.11.2016
130Питание микроконтроллеров от телефонной линии 38516.11.2016
131Питание низковольтной радиоаппаратуры от сети 39116.11.2016
132Поддержание аккумуляторов в рабочем состоянии834004.10.2002
133Подключение таймера к зарядному устройству аварийного аккумулятора 40116.11.2016
134Прецизионное зарядное устройство для аккумуляторов 53516.11.2016
135Прибор для измерения параметров аккумуляторов. 927710.06.2002
136Приставка-контроллер к зарядному устройству аккумулятора 12В 64116.11.2016
137Приставка-регулятор к зарядному устройству аккумулятора 66516.11.2016
138Простейшие пусковые устройства 12В для авто на основе ЛАТРа 82116.11.2016
139Простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора (ток 1,5А) 77116.11.2016
140Простое зарядное устройство для аккумуляторов (до 55Ач) 69616.11.2016
141Простое зарядное устройство для аккумуляторов и батарей 59916.11.2016
142Простое малогабаритное автоматическое зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов3299927.06.2006
143Простой блок питания 5В/0,5А (КТ807) 64616.11.2016
144Простой двуполярный источник питания (14-20В, 2А) 42216.11.2016
145Простой импульсный блок питания мощностью 15Вт 51316.11.2016
146Простой импульсный блок питания на ИМС 65016.11.2016
147Простой импульсный источник питания 5В 4А 54516.11.2016
148Пятивольтовый блок питания с ШИ стабилизатором 45916.11.2016
149Регулируемый блок питания на ОУ LM324 (0-30В, 2А) 79616.11.2016
150Регулируемый двуполярный источник питания из однополярного 46316.11.2016
151Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения с ограничением по току (2-25В, 0-5А) 68516.11.2016
152Регулируемый источник питания на LM317T (1-37В 1,5А) 58816.11.2016
153Регулируемый источник питания на ток до 1 А (К142ЕН12А) 55416.11.2016
154Регулируемый стабилизатор тока 16В/7А (140УД1, КУ202) 61516.11.2016
155Регуляторы заряда аккумуляторов от солнечных батарей 54316.11.2016
156Самодельное пусковое устройство130269825.06.2017
157Самодельный лабораторный источник питания с регулировкой 0-20В 58416.11.2016
158Сетевая «Крона» 9В/25мА 56616.11.2016
159Симметричный динистор в бестрансформаторном блоке питания 57016.11.2016
160Солнечное зарядное устройство13235165916.04.2014
161Стабилизатор напряжения сети СПН-400 \"Рубин\"291528.06.2012
162Стабилизатор тока для зарядки батареи 6В (142ЕН5А) 47816.11.2016
163Стабилизированный блок питания 3-12В/0,25А (142ЕН12А) 53416.11.2016
164Стабилизированный источник питания с автоматической защитой от коротких замыканий 52816.11.2016
165Стабилизированный лабораторный источник питания (0-27В, 500мА) 44616.11.2016
166Схема автоматического зарядного устройства (на LM555) 68216.11.2016
167Схема автоматического зарядного устройства для сотовых телефонов 107116.11.2016
168Схема блока питания и зарядного устройства для iPod4238322.03.2012
169Схема блока питания с напряжением 12В и током 6А 60816.11.2016
170Схема высоковольтного преобразователя (вход 12В, вых - 700В) 59216.11.2016
171Схема зарядно-разрядного устройства с током 5А (КУ208, КТ315) 72116.11.2016
172Схема зарядного устройства для Li-Ion и Ni-Cd аккумуляторов 87916.11.2016
173Схема зарядного устройства для аккумулятора от GSM-телефона (LM317) 42816.11.2016
174Схема зарядного устройства для батарей 53616.11.2016
175Схема зарядного устройства с повышающим преобразователем 54116.11.2016
176Схема измерителя выходного сопротивления батарей 48816.11.2016
177Схема импульсного стабилизатора для зарядки телефона 57416.11.2016
178Схема источника питания 12В, с током в нагрузке до 10 А 75216.11.2016
179Схема контроллера заряда батарей 46316.11.2016
180Схема непрерывного подзаряда батарей 50216.11.2016
181Схема простого зарядного устройства на диодах 49116.11.2016
182Схема стабилизированного источника питания 40В, 1.2А 50016.11.2016
183Схема умного зарядного устройства для Ni-Cd аккумуляторов (MAX713) 82216.11.2016
184Схема универсального лабораторного источника питания 58616.11.2016
185Схема устройства для подзаряда батарей 30816.11.2016
186Схемы бестрансформаторного сетевого питания микроконтроллеров 58316.11.2016
187Схемы бестрансформаторных зарядных устройств 54616.11.2016
188Схемы нетрадиционных источников питания для микроконтроллеров 54516.11.2016
189Схемы питания микроконтроллеров от разъёмов COM, USB, PS/2 (5-9В) 69916.11.2016
190Схемы питания микроконтроллеров от солнечных элементов 61216.11.2016
191Схемы подзарядки маломощных аккумуляторных батарей для питания МК 51016.11.2016
192Схемы простых выпрямителей для зарядки аккумуляторов 77116.11.2016
193Таймер-индикатор разрядки батареи 43816.11.2016
194Тиристорное зарядное устройство на КУ202Е 106616.11.2016
195Универсальное зарядное устройство для маломощных аккумуляторов 56316.11.2016
196Универсальный блок питания с несколькими напряжениями 55016.11.2016
197Устройство автоматической подзарядки аккумулятора1106330.10.2005
198Устройство для автоматической тренировки аккумуляторов 12В, 40-100Ач 75716.11.2016
199Устройство для заряда и формирования аккумуляторных батарей 6-12В, 85Ач 72416.11.2016
200Устройство для поддержания заряда батареи 6СТ-9 51016.11.2016
201Устройство для хранения никель-кадмиевых аккумуляторов 43416.11.2016
202Устройство зарядное автоматическое УЗ-А-12-4,51341622619.04.2006
203Устройство контроля заряда и разряда аккумулятора 12В 75116.11.2016
204Экономичный импульсный блок питания 2x25В 3,5А 78816.11.2016
205Экономичный источник питания с малой разницей входного и выходного напряжения 5В 1А 49816.11.2016
206Эксплуатация никелево-кадмиевых аккумуляторов (НКА) при повышенных разрядных токах634506.10.2002
207Эксплуатация никелево-кадмиевых аккумуляторов при повышенных разрядных токах 292310.06.2002
208Электронный стабилизатор тока для зарядки аккумуляторных батарей 84016.11.2016

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