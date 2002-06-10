|1
|Alinco EDC-64 Ni-Cd battery charger
|10691
|21.03.2009
|2
|Автоматическая подзарядка аккумуляторов.
|31124
|16.06.2003
|3
|Автоматическая подзарядка аккумуляторов.
|
|18558
|26.03.2006
|4
|Автоматическая приставка к зарядному устройству для авто аккумулятора
|
|2390
|16.11.2016
|5
|Автоматическое зарядно-пусковое устройство для автомобильного аккумулятора
|
|2814
|16.11.2016
|6
|Автоматическое зарядное и восстанавливающее устройство (0-10А)
|
|3886
|16.11.2016
|7
|Автоматическое зарядное устройство
|
|1871
|16.11.2016
|8
|Автоматическое зарядное устройство + режим десульфатации для аккумулятора
|
|3031
|16.11.2016
|9
|Автоматическое зарядное устройство для кислотных аккумуляторов
|
|2334
|16.11.2016
|10
|Автоматическое зарядное устройство на микросхеме К561ЛЕ5
|
|2074
|16.11.2016
|11
|Автоматическое зарядное устройство с бестрансформаторным питанием
|
|1911
|16.11.2016
|12
|Автоматическое импульсное зарядное устройство для аккумуляторов 12В
|
|2422
|16.11.2016
|13
|Автоматическое малогабаритное универсальное зарядное устройство для 6 и 12 вольтовых аккумуляторов
|55160
|17.09.2005
|14
|Автоматическое устройство длязарядки аккумуляторов.
|
|18381
|17.09.2002
|15
|Бестрансформаторное зарядное устройство для аккумулятора
|
|1859
|16.11.2016
|16
|Бестрансформаторный блок питания большой мощности для любительского передатчика
|
|1630
|16.11.2016
|17
|Бестрансформаторный блок питания на полевом транзисторе (BUZ47A)
|
|1469
|16.11.2016
|18
|Бестрансформаторный блок питания с регулируемым выходным напряжением
|
|1629
|16.11.2016
|19
|Бестрансформаторный стабилизированный источник питания на КР142ЕН8
|
|1336
|16.11.2016
|20
|Блок питания 0-12В/300мА
|
|1451
|16.11.2016
|21
|Блок питания 1-29В/2А (КТ908)
|
|1672
|16.11.2016
|22
|Блок питания 12В 6А (КТ827)
|
|1965
|16.11.2016
|23
|Блок питания 60В 100мА
|
|916
|16.11.2016
|24
|Блок питания Senao-568
|1044
|1889
|11.07.2016
|25
|Блок питания Senao-868
|1116
|2009
|11.07.2016
|26
|Блок питания автомобильной радиостанции (13.8В, ЗА )
|
|586
|16.11.2016
|27
|Блок питания для аналоговых и цифровых микросхем
|
|455
|16.11.2016
|28
|Блок питания для ионизатора (Люстра Чижевского)
|
|636
|16.11.2016
|29
|Блок питания для персонального компьютера «РАДИО 86 РК»
|
|553
|16.11.2016
|30
|Блок питания для телевизора 250В
|
|692
|16.11.2016
|31
|Блок питания на ТВК-110 ЛМ 5-25В/1А
|
|587
|16.11.2016
|32
|Блок питания с автоматическим зарядным устройством на компараторе
|
|605
|16.11.2016
|33
|Блок питания с гасящим конденсатором
|
|608
|16.11.2016
|34
|Блок питания СИ-БИ радиостанции (142ЕН8, КТ819)
|
|678
|16.11.2016
|35
|Блок питания Ступенька 5 - 9 - 12В на ток 1A
|
|525
|16.11.2016
|36
|Блок питания усилителя ЗЧ (18В, 12В)
|
|430
|16.11.2016
|37
|ВСА-5К, ВСА-111К
|256
|20303
|14.03.2010
|38
|Выпрямители для получения двуполярного напряжения 3В, 5В, 12В, 15В и других
|
|852
|16.11.2016
|39
|Выпрямитель для питания конструкций на радиолампах (9В, 120В, 6,3В)
|
|418
|16.11.2016
|40
|Выпрямитель с малым уровнем пульсаций
|
|586
|16.11.2016
|41
|Высококачественный блок питания на транзисторах (0-12В)
|
|923
|16.11.2016
|42
|Высокоэффективное зарядное устройство для аккумуляторов
|
|813
|16.11.2016
|43
|Высокоэффективное зарядное устройство для батарей
|21945
|22.11.2004
|44
|Два бестрансформаторных блока питания
|
|553
|16.11.2016
|45
|Двуполярный источник питания 12В/0,5А (К142ЕН1Г,КТ805)
|
|501
|16.11.2016
|46
|Двуполярный источник питания для УНЧ на TDA2030, TDA2040 (18В)
|
|551
|16.11.2016
|47
|Зарядка аккумуляторов с помощью солнечных батарей
|47574
|03.02.2003
|48
|Зарядно-пусковое уст-во "Импульс ЗП-02"
|674
|19955
|14.08.2009
|49
|Зарядно-пусковое устройство Старт УПЗУ-У3
|180
|2168
|11.03.2017
|50
|Зарядно-пусковое устройство-автомат для автомобильного аккумулятора 12В
|
|1403
|16.11.2016
|51
|Зарядно-разрядное устройство для аккумуляторов емкостью до 55Ач
|
|1061
|16.11.2016
|52
|Зарядное устройство
|9
|19216
|12.07.2007
|53
|Зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторов
|
|723
|16.11.2016
|54
|Зарядное устройство "КЕДР-АВТО"
|7
|22183
|05.10.2009
|55
|Зарядное устройство HAMA TA03C
|3973
|903
|07.10.2016
|56
|Зарядное устройство \"Квант\"
|41
|13880
|22.10.2008
|57
|Зарядное устройство \"Рассвет-2\"
|119200
|23.12.2009
|58
|Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
|31082
|21.04.2006
|59
|Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
|
|886
|16.11.2016
|60
|Зарядное устройство для аккумулятором с током заряда 300 мА
|
|496
|16.11.2016
|61
|Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов (0,5 -1А/ч)
|
|572
|16.11.2016
|62
|Зарядное устройство для никель-кадмиевых и никель-металлогидридных аккумуляторов
|40163
|04.05.2009
|63
|Зарядное устройство для фонарей ФОС-1
|45
|10637
|03.12.2006
|64
|Зарядное устройство до 5 А.
|31
|14241
|10.02.2009
|65
|Зарядное устройство на основе импульсного инвертора (К1114ЕУ4, КТ886)
|
|614
|16.11.2016
|66
|Зарядное устройство с таймером для Ni-Cd аккумуляторов
|
|460
|16.11.2016
|67
|Зарядное устройство с температурной компенсацией
|
|538
|16.11.2016
|68
|Зарядное устройство шуруповёрта P.I.T.
|466
|3179
|14.07.2016
|69
|Звуковой индикатор разряда 12V аккумулятора
|14384
|15.10.2002
|70
|Измеритель заряда для автомобильного аккумулятора
|
|668
|16.11.2016
|71
|Импульсные источники питания на микросхемах и транзисторах
|
|1007
|16.11.2016
|72
|Импульсные источники питания, теория и простые схемы
|
|1917
|16.11.2016
|73
|Импульсный блок питания 5В 0,2А
|
|705
|16.11.2016
|74
|Импульсный блок питания на транзисторах и таймер на КР512ПС10 (12В-1,2А)
|
|431
|16.11.2016
|75
|Импульсный блок питания УМЗЧ мощностью 800Вт (ЛА7, ЛА8, ТМ2, КП707В2)
|
|700
|16.11.2016
|76
|Импульсный блок питания УНЧ 4х30В 200Вт
|
|695
|16.11.2016
|77
|Импульсный источник питания (5В 6А)
|
|440
|16.11.2016
|78
|Импульсный источник питания на 40 Вт
|
|474
|16.11.2016
|79
|Импульсный источник питания на микросхеме КР1033ЕУ10 (27В, 3А)
|
|357
|16.11.2016
|80
|Импульсный источник питания с полумостовым преобразователем (КР1156ЕУ2)
|
|585
|16.11.2016
|81
|Импульсный источник питания УМЗЧ (60В)
|
|473
|16.11.2016
|82
|Импульсный сетевой блок питания 9В 3А (КТ839)
|
|538
|16.11.2016
|83
|Импульсный сетевой блок питания УМЗЧ 2х25В, 20В, 10В
|
|487
|16.11.2016
|84
|Индикатор ёмкости батарей
|
|580
|16.11.2016
|85
|Интеллектуальное зарядное устройство
|1494
|9890
|22.09.2008
|86
|Источник питания 14В 12А (завод "Фотон", Ташкент)
|1321
|1320
|11.07.2016
|87
|Источник питания для автомобильного трансивера 13В 20А
|
|652
|16.11.2016
|88
|Источник питания для гибридного (лампы, транзисторы) трансивера
|
|387
|16.11.2016
|89
|Источник питания для детских электрофицированных игрушек 12В
|
|423
|16.11.2016
|90
|Источник питания для измерительного прибора на микросхемах
|
|442
|16.11.2016
|91
|Источник питания для измерительных приборов
|
|468
|16.11.2016
|92
|Источник питания для компьютера
|
|485
|16.11.2016
|93
|Источник питания для логических микросхем (5В)
|
|403
|16.11.2016
|94
|Источник питания для трехвольтовых аудиоплейеров
|
|409
|16.11.2016
|95
|Источник питания для часов на БИС
|
|440
|16.11.2016
|96
|Источник питания на базе импульсного компьютерного БП (5-15В, 1-10А)
|
|748
|16.11.2016
|97
|Источник питания повышенной мощности 12В 20А (142ЕН5+транзисторы)
|
|764
|16.11.2016
|98
|Источник питания повышенной мощности 14 В, 100 Ватт
|
|543
|16.11.2016
|99
|Источник питания с плавным изменением полярности +/- 12В
|
|505
|16.11.2016
|100
|Источник питания со стабилизацией на UL7523 (3В)
|
|459
|16.11.2016
|101
|Источники питания для варикапа
|
|414
|16.11.2016
|102
|Квазирезонансные преобразователи с высоким КПД
|
|549
|16.11.2016
|103
|Кедр-М
|78
|15523
|18.11.2007
|104
|Комбинированный блок питания 0-215В/0-12В/0,5А
|
|556
|16.11.2016
|105
|Комбинированный лабораторный блок питания 4-12V/1.5A (К140УД6,КП901)
|
|590
|16.11.2016
|106
|Конденсаторно-стабилитронный выпрямитель
|
|498
|16.11.2016
|107
|Лабораторный блок питания для рабочего места (3-18В 4А)
|
|637
|16.11.2016
|108
|Лабораторный блок питания с регулируемым напряжением от 5 до 100В (0,2А)
|
|651
|16.11.2016
|109
|Лабораторный источник питания на микросхеме LM324 (0-30 В, 1 А)
|
|593
|16.11.2016
|110
|Малогабаритное универсальное зарядное устройство для аккумуляторов
|
|568
|16.11.2016
|111
|Маломощный источник питания (9В, 70мА)
|
|392
|16.11.2016
|112
|Маломощный конденсаторный выпрямитель с ШИМ стабилизатором
|
|575
|16.11.2016
|113
|Маломощный регулируемый двуполярный источник питания (LM317, LM337)
|
|386
|16.11.2016
|114
|Маломощный сетевой блок питания (9В)
|
|626
|16.11.2016
|115
|Маломощный сетевой источник питания - выпрямитель на 9В
|
|400
|16.11.2016
|116
|Миниатюрный импульсный блок питания 5...12 В
|
|644
|16.11.2016
|117
|Миниатюрный импульсный сетевой блок питания 5В 0,5А
|
|568
|16.11.2016
|118
|Миниатюрный сетевой блок питания (5В, 200мА)
|
|329
|16.11.2016
|119
|Мощный блок питания для усилителя НЧ (27В/3А)
|
|472
|16.11.2016
|120
|Мощный блок питания на напряжение 5-35В и ток 5A-30A и более (LM338, 741)
|
|1098
|16.11.2016
|121
|Мощный импульсный блок питания для УНЧ (2х50В, 12В)
|
|521
|16.11.2016
|122
|Мощный источник питания на составных транзисторах 0-15В 20А (КТ947, КТ827)
|
|894
|16.11.2016
|123
|Мощный лабораторный источник питания 0-25В, 7А
|
|796
|16.11.2016
|124
|Мощный электронный сетевой трансформатор для магнитолы и радиостанции на 12В
|
|550
|16.11.2016
|125
|Обзор схем восстановления заряда у батареек
|
|639
|16.11.2016
|126
|Однополярный источник питания УНЧ (40В)
|
|386
|16.11.2016
|127
|Питание будильника 1,5В от сети 220В
|
|551
|16.11.2016
|128
|Питание микроконтролерных устройств от сети 220В
|
|494
|16.11.2016
|129
|Питание микроконтроллеров от сети 220В через трансформатор
|
|443
|16.11.2016
|130
|Питание микроконтроллеров от телефонной линии
|
|385
|16.11.2016
|131
|Питание низковольтной радиоаппаратуры от сети
|
|391
|16.11.2016
|132
|Поддержание аккумуляторов в рабочем состоянии
|8340
|04.10.2002
|133
|Подключение таймера к зарядному устройству аварийного аккумулятора
|
|401
|16.11.2016
|134
|Прецизионное зарядное устройство для аккумуляторов
|
|535
|16.11.2016
|135
|Прибор для измерения параметров аккумуляторов.
|
|9277
|10.06.2002
|136
|Приставка-контроллер к зарядному устройству аккумулятора 12В
|
|641
|16.11.2016
|137
|Приставка-регулятор к зарядному устройству аккумулятора
|
|665
|16.11.2016
|138
|Простейшие пусковые устройства 12В для авто на основе ЛАТРа
|
|821
|16.11.2016
|139
|Простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора (ток 1,5А)
|
|771
|16.11.2016
|140
|Простое зарядное устройство для аккумуляторов (до 55Ач)
|
|696
|16.11.2016
|141
|Простое зарядное устройство для аккумуляторов и батарей
|
|599
|16.11.2016
|142
|Простое малогабаритное автоматическое зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов
|32999
|27.06.2006
|143
|Простой блок питания 5В/0,5А (КТ807)
|
|646
|16.11.2016
|144
|Простой двуполярный источник питания (14-20В, 2А)
|
|422
|16.11.2016
|145
|Простой импульсный блок питания мощностью 15Вт
|
|513
|16.11.2016
|146
|Простой импульсный блок питания на ИМС
|
|650
|16.11.2016
|147
|Простой импульсный источник питания 5В 4А
|
|545
|16.11.2016
|148
|Пятивольтовый блок питания с ШИ стабилизатором
|
|459
|16.11.2016
|149
|Регулируемый блок питания на ОУ LM324 (0-30В, 2А)
|
|796
|16.11.2016
|150
|Регулируемый двуполярный источник питания из однополярного
|
|463
|16.11.2016
|151
|Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения с ограничением по току (2-25В, 0-5А)
|
|685
|16.11.2016
|152
|Регулируемый источник питания на LM317T (1-37В 1,5А)
|
|588
|16.11.2016
|153
|Регулируемый источник питания на ток до 1 А (К142ЕН12А)
|
|554
|16.11.2016
|154
|Регулируемый стабилизатор тока 16В/7А (140УД1, КУ202)
|
|615
|16.11.2016
|155
|Регуляторы заряда аккумуляторов от солнечных батарей
|
|543
|16.11.2016
|156
|Самодельное пусковое устройство
|130
|2698
|25.06.2017
|157
|Самодельный лабораторный источник питания с регулировкой 0-20В
|
|584
|16.11.2016
|158
|Сетевая «Крона» 9В/25мА
|
|566
|16.11.2016
|159
|Симметричный динистор в бестрансформаторном блоке питания
|
|570
|16.11.2016
|160
|Солнечное зарядное устройство
|13235
|1659
|16.04.2014
|161
|Стабилизатор напряжения сети СПН-400 \"Рубин\"
|2915
|28.06.2012
|162
|Стабилизатор тока для зарядки батареи 6В (142ЕН5А)
|
|478
|16.11.2016
|163
|Стабилизированный блок питания 3-12В/0,25А (142ЕН12А)
|
|534
|16.11.2016
|164
|Стабилизированный источник питания с автоматической защитой от коротких замыканий
|
|528
|16.11.2016
|165
|Стабилизированный лабораторный источник питания (0-27В, 500мА)
|
|446
|16.11.2016
|166
|Схема автоматического зарядного устройства (на LM555)
|
|682
|16.11.2016
|167
|Схема автоматического зарядного устройства для сотовых телефонов
|
|1071
|16.11.2016
|168
|Схема блока питания и зарядного устройства для iPod
|42383
|22.03.2012
|169
|Схема блока питания с напряжением 12В и током 6А
|
|608
|16.11.2016
|170
|Схема высоковольтного преобразователя (вход 12В, вых - 700В)
|
|592
|16.11.2016
|171
|Схема зарядно-разрядного устройства с током 5А (КУ208, КТ315)
|
|721
|16.11.2016
|172
|Схема зарядного устройства для Li-Ion и Ni-Cd аккумуляторов
|
|879
|16.11.2016
|173
|Схема зарядного устройства для аккумулятора от GSM-телефона (LM317)
|
|428
|16.11.2016
|174
|Схема зарядного устройства для батарей
|
|536
|16.11.2016
|175
|Схема зарядного устройства с повышающим преобразователем
|
|541
|16.11.2016
|176
|Схема измерителя выходного сопротивления батарей
|
|488
|16.11.2016
|177
|Схема импульсного стабилизатора для зарядки телефона
|
|574
|16.11.2016
|178
|Схема источника питания 12В, с током в нагрузке до 10 А
|
|752
|16.11.2016
|179
|Схема контроллера заряда батарей
|
|463
|16.11.2016
|180
|Схема непрерывного подзаряда батарей
|
|502
|16.11.2016
|181
|Схема простого зарядного устройства на диодах
|
|491
|16.11.2016
|182
|Схема стабилизированного источника питания 40В, 1.2А
|
|500
|16.11.2016
|183
|Схема умного зарядного устройства для Ni-Cd аккумуляторов (MAX713)
|
|822
|16.11.2016
|184
|Схема универсального лабораторного источника питания
|
|586
|16.11.2016
|185
|Схема устройства для подзаряда батарей
|
|308
|16.11.2016
|186
|Схемы бестрансформаторного сетевого питания микроконтроллеров
|
|583
|16.11.2016
|187
|Схемы бестрансформаторных зарядных устройств
|
|546
|16.11.2016
|188
|Схемы нетрадиционных источников питания для микроконтроллеров
|
|545
|16.11.2016
|189
|Схемы питания микроконтроллеров от разъёмов COM, USB, PS/2 (5-9В)
|
|699
|16.11.2016
|190
|Схемы питания микроконтроллеров от солнечных элементов
|
|612
|16.11.2016
|191
|Схемы подзарядки маломощных аккумуляторных батарей для питания МК
|
|510
|16.11.2016
|192
|Схемы простых выпрямителей для зарядки аккумуляторов
|
|771
|16.11.2016
|193
|Таймер-индикатор разрядки батареи
|
|438
|16.11.2016
|194
|Тиристорное зарядное устройство на КУ202Е
|
|1066
|16.11.2016
|195
|Универсальное зарядное устройство для маломощных аккумуляторов
|
|563
|16.11.2016
|196
|Универсальный блок питания с несколькими напряжениями
|
|550
|16.11.2016
|197
|Устройство автоматической подзарядки аккумулятора
|11063
|30.10.2005
|198
|Устройство для автоматической тренировки аккумуляторов 12В, 40-100Ач
|
|757
|16.11.2016
|199
|Устройство для заряда и формирования аккумуляторных батарей 6-12В, 85Ач
|
|724
|16.11.2016
|200
|Устройство для поддержания заряда батареи 6СТ-9
|
|510
|16.11.2016
|201
|Устройство для хранения никель-кадмиевых аккумуляторов
|
|434
|16.11.2016
|202
|Устройство зарядное автоматическое УЗ-А-12-4,5
|134
|16226
|19.04.2006
|203
|Устройство контроля заряда и разряда аккумулятора 12В
|
|751
|16.11.2016
|204
|Экономичный импульсный блок питания 2x25В 3,5А
|
|788
|16.11.2016
|205
|Экономичный источник питания с малой разницей входного и выходного напряжения 5В 1А
|
|498
|16.11.2016
|206
|Эксплуатация никелево-кадмиевых аккумуляторов (НКА) при повышенных разрядных токах
|6345
|06.10.2002
|207
|Эксплуатация никелево-кадмиевых аккумуляторов при повышенных разрядных токах
|
|2923
|10.06.2002
|208
|Электронный стабилизатор тока для зарядки аккумуляторных батарей
|
|840
|16.11.2016